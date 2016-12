Kara doneert aan Senegalese kinderen: “Zij zijn de toekomst van het land”

Anderlecht-speler Kara Mbodj verblijft momenteel in zijn thuisland Senegal. Hij is er nu op vakantie, en neemt in januari deel aan de Afrika Cup. Nu hij daar is, vond hij de tijd om enkele goede daden te stellen. Hij schonk matrassen en voedingsmiddelen aan het correctionele huis van Mbour, en doneerde ook aan het plaatselijke tehuis voor kinderen.