“Club Brugge huurt Argentijnse centrale verdediger ”, zegt Argentijnse pers

Het Argentijnse magazine Velez O Fondo, dat zich specialiseert in de club Velez Sarsfield, is zeker dat Club Brugge een speler van Sarsfield wil huren. Het zou gaan om de centrale verdediger Emiliano Amor.

De Argentijnen beweren dat Club Brugge de centrale verdediger Emiliano Amor wil huren, met een optie tot aankoop. Amor is amper 21 jaar oud, en heeft zijn jeugdopleiding gekregen bij Sarsfield. Hij speelde al 32 wedstrijden voor Sarsfield. Zijn club doet het wel slecht in Argentinië, het staat 24e (van de 30) in het klassement.

Amor huren met een aankoopoptie is een risicoloze onderneming voor Club Brugge. Het is nog wachten op bevestiging van dit bericht.