Slachtoffer is jarenlang vandalisme beu, plaatst camera en betrapt onverwachte vandaal

Brakel / Nederbrakel - Een 73-jarige vrouw werd door een beveiligingscamera in de Katsijnenhoek gefilmd terwijl ze een kras op een auto maakte. De buurt wordt al jaren geterroriseerd door iemand die het vooral op auto's gemunt heeft.

“Het viel op dat het vandalisme altijd gebeurde in de wintermaanden”, zegt Bjorn Moreels. “Omdat ook mijn schoonvader al slachtoffer werd, stelde hij voor een camera aan te schaffen. Verdoken in de haag stelden we een wildcamera op. 's Anderendaags stond er opnieuw een kras op de wagen. De dader werd echter niet gefilmd. Daarop werd besloten om een echte beveiligingscamera te plaatsen. Na drie dagen hadden we prijs. Een nieuwe kras op de wagen, maar nu was de vandaal duidelijk in beeld. We hadden altijd gedacht dat het die bewuste vrouw uit de buurt was waarvoor iedereen ons had gewaarschuwd en dat bleek correct te zijn. Bij de politie had ze alle klachten afgewimpeld en steeds ontkend zodat het Parket bij gebrek aan bewijzen de zaak altijd seponeerde. Nu hebben we eindelijk bewijsmateriaal en konden we dit aan de politie overmaken.”

Persofficier Delphine Schelpe van de politiezone Brakel bevestigt dat er een klacht werd ingediend op basis van het filmpje. “De politie volgt de nodige procedure en heeft het dossier aan het Parket overgedragen”, klinkt het.

De 73-jarige vrouw was niet bereikbaar voor een reactie.