Wildvreemde bouwt dit dakloos koppel een onderkomen, zodat ze niet omkomen van de kou

Sion (34) en Sherrie (28) keken op tegen de koude winter die hen te wachten stond, zo zonder een dak boven hun hoofd. Het jonge koppel en hun hondje Taff hebben nu hulp gekregen vanuit onverwachte hoek. Een wildvreemde bouwde voor hen een verplaatsbaar houten hokje, zodat ze niet onder de blote hemel moeten slapen.

“We waren op kerstavond aan het rondwandelen in Cardiff, toen we de man tegenkwamen”, vertellen Sion en Sherrie aan Wales Online. De man die ze tegenkwamen was Mark Burgess. “Ik vertelde hen waar ik aan gewerkt had: een tijdelijk houten onderkomen voor daklozen. Hoewel ik mijn ontwerp eigenlijk voor één persoon had gebouwd, waren ze zo blij met het idee, dat ik de kar meteen meebracht naar hen.”

Foto: Wales Online

Het koppel en hun hond waren heel blij met elke vorm van hulp, maar waren ook aangenaam verrast door het ingenieuze idee dat de man had uitgedacht. Mark Burgess, een 35-jarige man uit Cardiff, heeft hen een eigen ontwerp cadeau gedaan. Hij heeft een schilders- en metaalbedrijf, maar werkte in zijn vrije tijd aan een tijdelijke oplossing voor daklozen in de winter.

Eigen ontwerp voor een warmere winter

Het verplaatsbare huisje is klein en gemaakt uit hout. Daarin zitten lampen, batterijen, een brandalarm en ook een slot langs de binnen- en buitenkant. Zo is het jonge koppel steeds veilig en kunnen ze ook hun bezittingen opbergen. “Er is ook nog isolatie en ventilatie voorzien”, vertelt Mark.

Foto: Wales Online

Het hok heeft wieltjes, zodat de dakloze familie het overal mee naartoe kan nemen. Mark voorzag ook een simpel systeem om die gemakkelijk te kunnen verwijderen, zodat ze ook kunnen stilstaan en zich ergens kunnen settelen om te overnachten. Uiteindelijk besteedde Mark iets meer dan 400 euro en drie dagen werk aan het maken van het onderkomen. Hij zamelt nu geld in om nog meer van zo’n huisjes te kunnen maken.

Sion en Sherrie: “Een stap vooruit”

Sion heeft Sherrie beloofd dat ze hun uiterste best gaan doen om tegen de volgende kerstperiode niet meer op straat te hoeven leven. Het dak boven hun hoofd dat ze van Mark hebben gekregen, is alvast een stap in de goede richting.