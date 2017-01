Vijf tips om het nieuwjaarsdiner met de familie te overleven

Word je op 1 januari met de familie aan de feesttafel verwacht, maar heb je een kater of ben je nogal moe? Dries Henau en Yuri Vandenbogaerde, oprichters van Wasbar en auteurs van onder meer ‘Hou je manieren’ en ‘Snel Gefikst’, geven hun tips om het onderonsje door te komen.

Slaap, ook al is het maar even

“Lees je dit na een lange nacht en moet je straks alweer aan tafel schuiven? Probeer toch nog een beetje te slapen, ook al is het maar een uurtje. Dan zal je lichaam zich als het ware resetten. Als je wakker blijft, raakt het misschien in de war en heb je het gevoel dat je met een serieuze jetlag kampt. Het klinkt een beetje vreemd, maar sla het aperitief niet over. Het helpt meestal om er weer bovenop te komen na een zware nacht. Let wel: het is raadzaam om alcohol af te wisselen met water."

Denk aan een cadeau

“Kom nooit met lege handen aan bij mensen thuis. Zelfs met een bloemetje in inpakpapier kan je iemand gelukkig maken. Op restaurant is een cadeau overhandigen niet altijd praktisch, maar je kan een kaartje voorzien. Schrijf erop dat er een geschenk volgt en neem het na het diner eventueel uit de auto. Cadeaus doorgeven is oké, maar let op met champagne. Je kan immers onmogelijk achterhalen hoe oud de fles is. Tijdens het ontkurken kan het opvallen, want de kurk van een oude fles komt moeilijker los. Doe je de fles open aan tafel, dan zit je op zo'n moment vast met het schaamrood op je wangen.”

Kaats vervelende vragen terug

“De jaarlijkse feestdis is voor sommige familieleden het uitgelezen moment om even te polsen hoe het staat met je liefdesleven of - als je dat al hebt - je gezinsplanning. Probeer de vervelende vragen op een vriendelijke manier terug te kaatsen. Een vleugje humor is altijd handig. Bijvoorbeeld: “Wanneer ga jij nog eens op date?”, kan een grappig antwoord en afleidingsmanoeuvre zijn.”

Werk je gasten beleefd buiten

“Ook voor de gastheer- en vrouw kan een nieuwjaarsdiner best vermoeiend zijn. Heb je zin om er een einde aan te breien en onder de wol te kruipen? Maak het dan subtiel duidelijk door de lampen minder te dimmen, de muziek wat stiller te zetten, enzovoort. Je kan ook iets duidelijker zijn en aankondigen dat je de afwas gaat doen. Vraag eventueel of iemand wil meehelpen. Ook restjes van het diner aanbieden of nog een ‘slaapmutsje’ uitschenken zijn signalen die de achterliggende boodschap duidelijk maken.”

Mijd vervelende onderwerpen

“Praat niet over moeilijke onderwerpen zoals politiek. Het was een bewogen jaar op dat vlak en het is verleidelijk om erover te discussiëren, maar het gesprek zou snel grimmig kunnen worden. Dat om de simpele reden dat er binnen dezelfde familie mensen zijn met verschillende meningen. Je hebt een voorkeur en daar is niets mis mee, maar je kan nooit je gelijk halen. Je praat ook beter niet over geld: die gesprekken creëren snel jaloezie, wat een onaangename combinatie kan zijn met alcohol. Klinken op een goede gezondheid mag, maar diep ingaan op iemands mindere gezondheidstoestand is geen goed plan. Focus op plezier en houd de conversaties positief en luchtig.”

Dries en Yuri hebben sinds kort een nieuw boek uit, ‘Snel Gefikst’. Daarin staan tips en trucjes om het leven makkelijker te maken. Verkrijgbaar voor 15 euro.