Visser getuigt over scheepsramp: “Het beest in mij is naar boven gekomen”

Elf uur lang zat Johny Ronsijn (50) bij vrieskou op de romp van het gekapseisde vissersschip. In zijn onderbroek, plassend op zijn handen om warm te krijgen.

24 uur na de miraculeuze redding dringt het stilaan door bij Johny Ronsijn (50) uit Ichtegem. “Het waren vrienden. Dit verlies komt heel zwaar aan. Zoiets kan je niet plaatsen.”

De drie vissers waren dinsdagmiddag rond 12.30 vertrokken vanuit Oostende richting Engeland. Maar rond 22 uur liep het fout bij het binnenhalen van de netten. “Het schip lag in 1,2, 3 op zijn kop. Mijn visserspak was vol water gelopen, waardoor ik aan het zinken was.”

Toen hij bovenkwam was er van zijn kompanen geen spoor meer. “Ik heb nog meermaals geroepen. Maar ze waren nergens meer te bespeuren.” Johny was op zichzelf aangewezen. ”Ik heb 11 uur bovenop de romp gezeten. Met enkel een onderbroek en een trui met kraag aan.

De lichaamstemperatuur van Johny was intussen gezakt naar 33 graden. Wat volgde was een ongeziene overlevingsdrang. “Het beest in mij is naar boven gekomen. Ik plaste op mijn handen om warmer te krijgen. Ik heb er zelfs van gedronken.”

Johny roept via Focus WTV andere vissers op om altijd hun reddingsvest te dragen aan boord. “Ik weet dat het niet altijd even handig is, maar het kan wel je leven redden.”

Dat hij het drama overleefde is een klein mirakel. “De Britse kustwacht vertelde me dat ik de tweede was in 25 jaar tijd die zo lang op zee op hulp heeft gewacht en het overleefde. Ook voor hen was het een overwinning dat ze me na zo lang zoeken levend van het schip hebben kunnen halen,” vertelt de visser nog aan Focus WTV.