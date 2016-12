Jongeren delen op Snapchat hoe ze hun vriend brutaal mishandelen met de dood tot gevolg

De bloederige laatste momenten van Delvin Mendoza-Chaparro werden doodleuk gedeeld op Snapchat, door de mensen met wie hij eerder nog een fijne avond had gehad. Voor ze hem voor dood achterlieten in een steegje, dwongen ze hem kattengrind te eten terwijl een andere man hem beplaste en werd de jongen bont en blauw geslagen.

Een eerste video toonde hoe de jongen nog maar amper bij bewustzijn op de grond ligt. Op de achtergrond klinkt: “Dit is wat er gebeurt als je steelt. Je bent afgeranseld, kom hier nooit meer stelen.”

De tweede video toont de jongeman vol bloed bij een deurgat. Hij beweegt niet meer. “Dit is wat er gebeurt als je probeert te stelen”, klinkt het alweer.

In de laatste video ligt het slachtoffer met zijn hoofd naast de kattenbak, verward en bebloed. Hij probeert nog recht te komen, maar wordt meteen neergeslagen. Waar hij dat allemaal aan verdiend heeft? Delvin had een waterpijp en andere drugstoebehoren gestolen van de jongeren die er nu van beticht worden hem vermoord te hebben.

$200K cash bond for Devin Katzfey, alleged "primary aggressor" in brutal beating posted to Snapchat

De 20-jarige Devin Katzfey, Branden Katzfey (19) en Sarah Zakzesky (20), zijn allemaal aangeklaagd voor de moord op op Delvin. De twee andere jongeren leggen de schuld voornamelijk bij Branden, die de voornaamste agressor zou geweest zijn.

Sarah getuigde dat ze op een gegeven moment in de nacht wakker geschud werd door Devin Katzfey. De vier waren samen high geworden en in slaap gevallen, maar toen Devin wakker werd zag hij Delvin zijn spullen stelen. De jongen ging helemaal door het lint. Hij sleurde hem aan zijn voeten mee naar de keuken, waar het gevecht begon.

De feiten vonden plaats in het appartement van Sarah, en die wilde niet dat het slachtoffer in haar huis bleef. Ze vond dat ze hem naar het ziekenhuis moesten brengen, maar daar gingen de broers Katzfey niet mee akkoord.

De drie legden het lichaam van Devlin in de koffer van de auto en lieten hem achter in een donker steegje. Daar vond de politie hem de volgende dag. De jongen was ondertussen overleden.