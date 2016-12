Minderjarige asielzoekers van de Jungle van Calais vervolgen Londen

Meer dan dertig niet-begeleide minderjarige asielzoekers uit de Jungle van Calais hebben juridische stappen ondernomen tegen het Britse ministerie van Binnenlandse Zaken nadat hun asielaanvraag werd geweigerd.

Ze claimen dat minister Amber Rudd onwettig heeft gehandeld bij de behandeling van hun aanvraag. Dat hebben hun advocaten donderdag bekendgemaakt.

De procedure werd ingeleid door 36 minderjarigen zonder familiale banden in Groot-Brittannië. Op 15 en 16 december kregen 28 onder hen te horen dat hun asielaanvraag was geweigerd, terwijl de overige acht nog op een beslissing van Londen wachten. Dat schrijft The Guardian.

Van de 28 geweigerden hebben er elf de leeftijd van 14, zeven van 15, negen van 16 en is er een 17. Zestien tieners zijn afkomstig uit Eritrea, elf uit Afghanistan en een uit Soedan. Ze werden na de sluiting van de Jungle van Calais begin november verdeeld over 15 opvangverblijven in Frankrijk.

In strijd met Artikel 67

Hun advocaten argumenteren dat het Britse ministerie van Binnenlandse Zaken hen niet schriftelijk op de hoogte heeft gebracht van hun asielweigering en zich niet heeft gehouden aan zijn engagement om kwetsbare niet-begeleide minderjarige vluchtelingen uit Calais op te vangen. Wat in strijd is met Artikel 67 van het wetsvoorstel over immigratie. Beter bekend als het amendement Alf Dubs, in de marge van een reeks nieuwe toelatingscriteria die midden november door Londen werden uitgevaardigd.

Volgens die criteria moet, tenzij ze familiale banden in Groot-Brittannië hebben, men minstens 12 jaar oud zijn, of aan een verhoogd risico op seksueel misbruik blootgesteld staan, of 15 jaar oud zijn voor minderjarigen uit Syrië of Soedan, om voet op Britse bodem te mogen zetten.