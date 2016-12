CLUBNIEUWS. Anderlecht-target drie weken out, Gedoz legt medische testen af

Anderlecht blijft op zoek naar offensieve versterking maar één van de grootste targets raakte uitgerekend nu geblesseerd. Komt zijn transfer daardoor op de helling of wil hij net géén risico’s nemen met het oog op een overgang? Bij Club Brugge is Felipe Gedoz zo goed als verkocht voor het verhoopte bedrag. Om mee te kunnen doen voor de titel zoektZulte Waregem nog offensieve inspiratie maar niet alleen aan inkomende, ook aan uitgaande kant beweegt er wat bij Essevee.

Anderlecht-target Ishak drie weken out



ANDERLECHT deed bij het Deense Randers een bod op Mikael Ishak, maar de spits blesseerde zich gisteren op training. Hij bleef steken in het kunstgras en liep een verrekking aan de knieligamenten op. Hij is twee tot drie weken out en mist de oefenstage met de Zweedse nationale ploeg begin januari. Komt zijn transfer daardoor op de helling of wil hij net géén risico’s nemen met het oog op een overgang? Buitenlandse media linken weer Vitesse-middenvelder Marvelous Nakamba (22) aan Anderlecht, maar die lijkt te duur met een vraagprijs van 4 miljoen. (jug)



Gedoz (Club) legt medische testen af in Brazilië

CLUB BRUGGE Felipe Gedoz (23) ruilt Club Brugge hoogstwaarschijnlijk voor het Braziliaanse Atlético Paranaense. Gisteren slaagde hij in Brazilië alvast voor zijn medische testen. Eind december opperde Vincent Mannaert al dat Gedoz “nood had aan andere lucht” en die heeft hij nu dus gevonden. De dribbelaar arriveerde in de zomer van 2014 bij Club Brugge. Na een operatie aan de pubis in 2015 haalde hij echter nooit meer zijn oude niveau.

In Brugge hoopte men om de 1,5 miljoen euro dat het in 2014 aan het Uruguayaanse Defensor betaalde, te recupereren. Dat lijkt te lukken. Door het vertrek van Gedoz en de blessure van Limbombe komt er deze winter bij Club op de flank hoogstwaarschijnlijk nog iets bij.

Brebels uitgeleend, binnenkort duidelijkheid rond Meïté



ZULTE WAREGEM Om mee te kunnen doen voor de titel mist Zulte Waregem volgens Francky Dury nog offensieve inspiratie. Daarom worden Igor Vetokele en Obbi Oulare wellicht vervangen door creatievere spelers. Er zijn meerdere opties, maar Waregem meldde zich wel bij Groningen voor Bryan Linssen (26). Die kan uit de voeten op links en als tweede spits en kost niet meer dan 400.000 euro. Maar niet alleen aan inkomende, ook aan uitgaande kant beweegt er wat bij Zulte Waregem. Zo is de uitleenbeurt van Sebastiaan Brebels aan Cercle Brugge nu volledig rond. De centrale middenvelder maakt er het seizoen vol.

Binnenkort moet er ook duidelijkheid komen in het dossier Soualiho Meïté. Zulte Waregem kan zijn optie lichten bij Lille en alleen eigenaar worden van de transferrechten van de felbegeerde middenvelder. Derde doelman Louis Bostyn (23) tekende dan weer bij tot 2019, met nog een jaar optie.

Zulte Waregem oefent op 10 januari om 14 uur in Marbella tegen Borussia Mönchengladbach. (kv)



WESTERLO ontbindt het contract van Michalis Manias. De aanvaller kwam pas vorige zomer over, maar maakte nooit indruk. Hij gaat transfervrij aan de slag bij Asteras Tripolis. (sks)

KV KORTRIJK trekt van 8 tot 11 januari op stage naar het Nederlandse Mierlo. (jve)



STANDARD wil af van Mohamed Yattara. De overbodige spits heeft een akkoord met Auxerre, de Rouches schermen met Turkse interesse.



KV MECHELEN gaat in evocatie om de verloren match tegen Genk toch te herspelen. Paulussen kreeg toen verkeerdelijk rood toen Rits moest worden uitgesloten. Twee keer eerder mislukte een poging tot herspelen al. (dvd)