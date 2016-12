Izquierdo organiseert eigen dansfestival “Izquierland”

Daags na de wedstrijd tegen Moeskroen vertrok José Izquierdo direct naar zijn thuisland om daar de winterstop te overbruggen. “Niets heerlijker dan er al je vrienden en familie weerzien en met open armen ontvangen worden”, aldus de populaire Colombiaan. Izquierdo organiseerde zelfs een eigen dansfestival: Izquierland.

In januari keert Izquierdo niet naar Brugge terug maar vliegt hij rechtstreeks naar Malaga om op 5 januari aan te sluiten voor de stage van Club Brugge.

Izquierdo is één van de favorieten voor de Gouden Schoen. Hij was vorig seizoen één van de sleutelspelers voor de titel, dit seizoen zit hij aan acht doelpunten in 19 wedstrijden in alle competities.