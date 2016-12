Leicester-coach verrast: “Ik heb Ndidi nog niet gezien”

Leicester City heeft de transfer van Wilfred Ndidi nog altijd niet officieel bekendgemaakt. Manager Claudio Ranieri (foto) hield zich gisteren opvallend op de vlakte over de aanwinst die overkomt van Racing Genk. “Ik weet het niet”, antwoordde hij op een vraag over de Nigeriaan. “Ik moet hem eerst zien, goeiemorgen wensen en welkom heten. Daarna kan ik het je zeggen.”

Toch is Ranieri een grote fan van de middenvelder. Hij heeft hem ook dringend nodig, want Daniel Amartey gaat naar de Afrika Cup met Ghana en Ndidi gaat meteen de basis in als hij in Engeland toekomt. Het probleem is dat er nog geen werkvergunning voor hem is afgeleverd. “Ik weet niet wanneer dat zal geregeld zal zijn”, zegt Ranieri. “Het ligt niet in mijn handen. Geduld is een schone deugd.”