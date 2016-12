“Chelsea countert Real Madrid met serieuze opslag voor Courtois”

Sinds bekend raakte dat Real Madrid deze zomer weer transfers mag realiseren, wordt Thibaut Courtois weer (nadrukkelijk) aan de Koninklijke gelinkt. Maar Chelsea wil zijn uiterst efficiënte doelman niet zomaar laten gaan en zou volgens The Telegraph de Belg in Londen willen houden met een serieuze opslag.

Courtois verkeert dit seizoen weer in bloedvorm, met 10 clean sheets in de reeks van 12 zeges op rij van The Blues.

Courtois zou volgens The Telegraph op Stamford Bridge zo’n 117.000 euro per week verdienen. Chelsea zou volgens die krant nu ook bereid zijn om dat bedrag op te krikken naar 175.000 euro.

De 24-jarige doelman heeft nog een contract tot juni 2019 in Londen. Eerder raakte al bekend dat Courtois enkel weg mag voor zo’n slordige 64 miljoen...