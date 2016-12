Galatasaray stuurt IJslandse spits al na een half jaar weer door

Galatasaray stuurt zijn IJslandse spits Kolbeinn Sigthorsson al na een half jaar terug naar FC Nantes. Dat maakte de Turkse topclub donderdag bekend. Galatasaray huurde de spits sinds deze zomer van het team van Guillaume Gillet. Door een blessure kwam Sigthorsson geen seconde in actie voor Galatasaray, waar ook Luis Pedro Cavanda onder contract staat.

Sigthorsson ging in de zomer van 2015 voor zo’n drie miljoen euro van Ajax naar Nantes. Bij de Franse club bleef hij met vier goals in 31 wedstrijden echter ruim onder de verwachting.

Op het afgelopen EK in Frankrijk toonde Sigthorsson wel zijn kwaliteiten. Hij scoorde zowel in de achtste finales (tegen Engeland) als in de kwartfinales (tegen Frankrijk).

Galatasaray staat na zestien speeldagen op de derde plaats in de Turkse Super Lig met 33 punten, drie minder dan de verrassende leider Basaksehir.