Vrouw vindt miljoenen op haar bankrekening, niemand wil haar helpen het er terug af te halen

Wakker worden met meer dan 14 miljoen euro extra op je bankrekening. Het klinkt als een droom. Voor Uttar Sheetal Yadav, een Indische vrouw uit Pradesh, is het echter realiteit. Toen ze om hulp ging vragen, wilde niemand haar helpen.

Toen Uttar dat twee weken geleden ontdekte, was ze in eerste instantie verbaasd. Ze kon het niet geloven en vroeg de man naast haar aan de bankautomaat om het toch nog even te checken. Toen ook hij het bevestigde, liep ze snel naar een andere bank in de buurt, denkend dat ze wat licht in haar hoofd aan het worden was.

Dat deed ze nog eens en nog eens, tot ze het besefte: de teller stond echt op 14 miljoen euro. De vrouw die maandelijks het equivalent van 70 euro verdient, kon haar ogen niet geloven. Ze ging snel naar haar bank om het verhaal te vertellen.

“Van wie is dat geld dan?”

Al snel sloeg dat echter om naar angst. Bij de bank zeiden ze dat ze haar niet konden helpen, omdat de manager niet aanwezig was. Ook toen die wel arriveerde, trokken ze zich niets aan van het verhaal. Niemand nam haar serieus. Want waar kwam al dat geld vandaan?

Yadavs bankrekening is geopend door de regering, een initiatief dat ervoor wil zorgen dat mensen met een laag inkomen een rekening kunnen openen en subsidies kunnen krijgen. Ze doen dat rechtstreeks, om er voor te zorgen dat het geld niet “verloren raakt” in een tussenstap, of bij de verkeerde persoon in de keten blijft plakken.

Subsidies of witwassen?

Toch vreest Yadav dat er iets anders aan de hand is en ze wil dan ook zo snel mogelijk geholpen worden en het geld van haar rekening zien verdwijnen. Deze vrouw is immers niet de enige die iets gelijkaardigs mee heeft gemaakt. Ook andere Indiërs hebben - zij het in mindere mate - op die manier geld toegezonden gekregen van corrupte bankiers, zodat die het bedrag of die manier kunnen witwassen.

Toch wil niemand haar helpen. Yadav en haar man Ziledar Singh hebben dan maar naar de premier geschreven in de hoop dat hij de situatie wel oplost. Voorlopig hebben ze nog geen succes gehad en hoopt Yadav met haar immense bankrekening geen problemen te krijgen.