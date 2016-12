Liverpool-coach Klopp geeft verrassende uitleg over het vertrek van Benteke

De persconferenties van Jürgen Klopp zijn erg populair in Engeland. De coach van Liverpool zorgt steevast voor een vleugje humor. Voor de wedstrijd tegen Manchester City was het niet anders, toen de naam van Christian Benteke plots opdook. Gevraagd waarom de spits naar Crystal Palace mocht vertrekken, gaf de Duitser een wel erg verrassend antwoord.

Benteke paste simpelweg niet in de sportieve plannen van Klopp. Maar dat was een te droog antwoord, natuurlijk.

"Dat hij mocht vertrekken, kwam door de wedstrijd tegen Norwich vorig seizoen. Mijn bril was helemaal kapot door die viering en het was Benteke die het had gedaan. Dus maak mijn bril niet kapot of je wordt verkocht..."

Bekijk hier nogmaals de legendarische viering: