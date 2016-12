Nationale wapenstilstand uitgeroepen in Syrië

In Syrië is donderdag om 23.00 uur (vrijdag om middernacht plaatselijke tijd) een nationaal staakt-het-vuren van kracht gegaan. De onderhandelingen tussen de regering van Bashar al-Assad en de verschillende oppositiegroepen werden geleid door Rusland en Turkije. Beide landen staan borg voor de akkoorden. Het is nog niet duidelijk of beide partijen zich aan het staakt-het-vuren houden.

De wapenstilstand wordt aan oppositiezijde gesteund door zeven groepen, die samen meer dan 60.000 soldaten tellen, maar geldt niet voor terreurgroepen zoals Islamitische Staat en het al-Nusrafront. Indien het staakt-het-vuren standhoudt, zullen volgende maand in Kazachstan vredesonderhandelingen opgestart worden.

Volgens het in Londen gevestigde Syrisch Observatorium voor de Mensenrechten, zijn kort voor het ingaan van het staakt-het-vuren nog 22 mensen om het leven gekomen bij luchtaanvallen in de Syrische hoofdstad Damascus. Bij luchtaanvallen en artillerie-aanvallen in de wijk Doema alleen al zijn 13 burgers gedood, onder wie meerdere kinderen.

Bij het Syrische conflict zijn sinds 2011 naar schatting al minstens 300.000 mensen om het leven gekomen. Nog eens ongeveer 4 miljoen mensen zijn hun land ontvlucht.