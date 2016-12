Productiehuis ‘Dagelijkse Kost’ duikt in het rood

Hotel Hungaria sluit 2016 af met een negatieve jaarrekening: het productiehuis dat Dagelijkse Kost produceert, staat 214.000 euro in het rood. “Maar dat is normaal”, zegt Nico Van de Velde van Hotel Hungaria.

“We hebben net fors geïnvesteerd in de uitbreiding van ons bedrijf en draaiden vorig jaar een recordomzet. Bovendien wachten we nog op inkomsten voor Goed Volk, dat pas in 2017 op de buis komt. We zitten halfweg het nieuwe boekjaar en de investeringen lijken te lonen.”

Het kookprogramma met Jeroen Meus komt volgens Van de Velde niet in gevaar. “Integendeel, ook de inkomsten van VRT zijn gestegen en zij staan in voor het budget.”

Hotel Hungaria werkt naast Dagelijkse Kost onder meer ook aan het volgende seizoen van Goed Volk, de tweede Helden-film van Ketnet, Streken van Wim en nieuwe programma’s voor VTM en Canvas.