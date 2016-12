Elke dag 40 meldingen van kindermishandeling, maar veel gevallen blijven onder de radar

Vorig jaar zijn er maar liefst 14.600 meldingen van kindermishandeling binnengelopen bij de vertrouwenscentra van Kind & Gezin (8.600) en hun Franstalige tegenhanger ONE (6.000). Dat zijn ongeveer 40 meldingen per dag, schrijven Het Laatste Nieuws en De Morgen vrijdag. Volgens experts blijven veel te veel gevallen van kindermishandeling onder de radar.

“In Vlaanderen zijn de cijfers stabiel”, vertelt Erik Van Doren van de Vlaamse vertrouwenscentra voor Kindermishandeling. “Maar we merken dat er heel wat schroom is bij mensen van buiten het gezin, de schoolomgeving of andere professionele zorgverstrekkers om mishandeling te melden. Zelfs zij sluiten nog te vaak de ogen als ze iets vermoeden, of minimaliseren het omdat zoiets een erg zware beschuldiging aan het adres van de ouders blijft.”

Uit het jaarrapport van ONE blijkt dat slechts 1 op de 20 meldingen door een buitenstaander gebeurt. “Terwijl een telefoontje naar de noodlijn 1712 het leven van een kind ingrijpend kan veranderen en zelfs redden”, zegt Van Doren.

De cijfers over kindermishandelingen raken bekend na het vreselijke geval van kindermishandeling in Sint-Joost. Daar liet een koppel hun zoontje van zes 15 uur lang op het balkon staan. Pas toen het jongetje, dat enkel een pyjama droeg, maandagavond het bewustzijn verloor, sloegen de ouders alarm. Het kind werd in zeer kritieke toestand naar het ziekenhuis gebracht. Hij was ondervoed en vertoonde tekenen van mishandeling, net als zijn tweelingzusje.

Foto: rdb

De ouders lijken volgens het Brusselse parket de ernst van de feiten niet in te zien. De 31-jarige moeder en de 21-jarige stiefvader zijn door de onderzoeksrechter in verdenking gesteld wegens het folteren van minderjarigen door hun ouders of een persoon die gezag over hen heeft. Op dat misdrijf staan celstraffen van 20 tot 30 jaar.