Ronaldo weigert Chinees bod van 300 miljoen euro: “Real is de club van zijn hart”

Real Madrid-ster Christiono Ronaldo heeft een monsterbod uit China geweigerd. DAt vertelde zijn manager Jorge Mendes donderdagavond in een interview op de televisiezender Sky Sports Italia. Een niet nader genoemde Chinese Club bood Real Madrid 300 miljoen euro voor de transfer. Ronaldo zou er een jaarsalaris van meer dan 100 miljoen euro aan overhouden, maar hij weigerde.

“Cristiano is de beste speler ter wereld, het is normaal dat hij aanbiedingen krijgt,” zegt Jorge Mendes. “Maar geld is niet alles. Real Madrid is de club van zijn hart. Cristiano is tevreden bij Real en dus is het onmogelijk dat hij naar China gaat.” Cristiano Ronaldo blijft dus trouw aan zijn Spaanse club, waar hij nog een contract heeft tot 2021.

Het is niet de eerste keer dat een Chinese ploeg uitpakt met een megabod. Donderdag tekende Carlos Tevez een contract bij Shanghai Shenhua om de “best betaalde speler ter wereld” te worden.

Vorige week maakte de Braziliaanse middenvelder Oscar al de overstap van Chelsea naar Shanghai SIPG voor ongeveer 60 miljoen euro. De voormalige ploegmaat van Eden Hazard en Thibaut Courtois ziet in China zijn bankrekening jaarlijks met 24 miljoen euro aandikken.