Carrie Fisher en haar moeder worden samen begraven

De familie van actrices Debbie Reynolds (84) en Carrie Fisher (60) denkt aan een gezamenlijke uitvaart, en vindt het ook gepast om de Amerikaanse actrices samen te begraven. Dat heeft Todd Fisher, broer van Carrie verteld aan New York Daily News.

"Mijn moeder is nu bij mijn zus", vertelde acteur Todd Fisher, zoon van Debbie en broer van Carrie aan de Amerikaanse krant Daily News. "Mama zorgde altijd voor mijn zus. Mama was bij mij de ochtend nadat Carrie was gestorven. We waren net bezig over de begrafenis, toen mama zei dat ze bij Carrie wilde zijn. Een kwartier later kreeg ze zelf een hartaanval."

De familie is bezig aan de uitvaartplechtigheid en zoekt nog uit of het mogelijk is om afscheid te nemen van de twee Amerikaanse actrices samen, en of ze ook samen begraven kunnen worden. "Dat is wat we nu het liefst willen regelen", vertelde de broer aan de Amerikaanse krant.

Todd Fisher, Debbie Reynolds, Carrie Fisher, Joely Fisher

Ondertussen is het nog niet helemaal duidelijk wat met het lichaam van Carrie Fisher moet gebeuren. De lijkschouwer voert normaal een autopsie uit om de exacte doodsoorzaak vast te stellen. Fisher stierf aan een hartstilstand, maar de lijkschouwer kan duidelijkheid geven wat de oorzaak daarvan was, zoals bijvoorbeeld drugs- of medicijngebruik. De dochter van Carrie, Billie Lourd, zou de lijkschouwer te woord hebben gestaan, maar kon vanwege haar verdriet nog geen antwoord geven en wil eerst weten of haar moeder en grootmoeder samen begraven kunnen worden.



Todd Fisher postte ondertussen een paar pakkende Tweets. "Het is een heel trieste periode voor mij en mijn familie. Ik mis hen allebei ongelofelijk. Liefde is voor altijd", plaatste hij bij een tekening van zus Carrie als prinses Leia en moeder Debbie in haar regenjas uit Singin' In The Rain.

My sister has graduated to heaven, but she has left us all with so much of her,

It is a very sad time for my family and all her friends. — Todd Fisher (@tafish) 28 december 2016