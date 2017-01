We stappen meer zelf op dan dat we ontslagen worden

Vandaag zijn er in ons land meer werknemers die beslissen om een arbeidscontract stop te zetten dan dat er worden ontslagen door hun baas. Bij zowat 34 procent van de stopzettingen was het de werknemer die besloot de samenwerking te beëindigen, in 31 procent van de gevallen de werkgever. Vóór 2014 was dit nog omgekeerd.

Met de betere economische vooruitzichten durven werknemers sneller de stap zetten naar een nieuwe uitdaging. “Voor werkgevers is het dus interessant om het aanwezige talent binnen de onderneming optimaal in te zetten”, vindt Tom Vlieghe, director talent orientation bij HR-dienstverlener Acerta, dat de cijfers bekendmaakte.

Kleine vs. grote bedrijven

Uit de cijfers blijkt bovendien dat het afschaffen van de proefperiode begin 2014 het aantal ontslagen deed dalen. Die maatregel zorgde er namelijk voor er bijna 30 procent minder nieuwe arbeidsovereenkomsten worden stopgezet gedurende de eerste zes maanden. Nieuwe werknemers krijgen dus meer kans om zich te bewijzen.

Toch is er een verschil qua bedrijfsgrootte. In kleine bedrijven worden gedurende de eerste zes maanden beduidend meer arbeidsovereenkomsten beëindigd dan in grote bedrijven. “Door het nauwer contact met hun werknemers vormen werkgevers zich sneller een indruk. Bovendien is hun selectieprocedure vaak minder uitgebreid, waardoor ze op voorhand een minder goed beeld hebben van de talenten van nieuwkomers”, meent Vlieghe.

