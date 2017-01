MARS stuurt ambassadeurs de wereld rond

Bij Mars geven ze om een betere wereld. Voor iedereen. En die begint bij jezelf. Als multinational die veel van zijn grondstoffen uit het buitenland haalt, zetten ze duurzaamheid en menselijkheid centraal. “Bij Mars blijft het niet bij woorden.”

Om morgen iets te veranderen, moeten we begrijpen welke impact we vandaag op het milieu hebben, klinkt het bij Mars. Om die impact in kaart te brengen, werken ze samen met universiteiten, ngo’s en andere relevante partijen in de landen waar ze grondstoffen ontginnen. Van Afrika en Maleisië tot Brazilië.

De informatie die Mars verzamelt, wordt ook effectief gebruikt om een zo positief mogelijke stempel te drukken op de sociale en ecologische omgeving. Ze ontwikkelen initiatieven voor mensen die het nodig hebben, op plekken die erom vragen én voldoen aan hun vijf principes. Ook de medewerkers voelen zich aangesproken en zetten zich met hart en ziel in om een positieve invloed uit te oefenen op mensen en de planeet. Dat kunnen ze doen dankzij twee inspirerende programma’s die Mars uitrolt voor zijn medewerkers: het Mars Volunteer Program en het Mars Ambassador Program.

Op het terrein

?“Met het vrijwilligersprogramma kunnen medewerkers initiatieven tot leven brengen waarbij ‘iets teruggeven’, wederkerigheid, centraal staat. Teruggeven aan de stad waar onze vestiging staat of het dorp waar we grondstoffen ontginnen”, aldus Ellen Jacobs, Corporate Affairs Officer. “Het ligt ons zo nauw aan het hart dat de medewerkers jaarlijks twee volle dagen betaalde werkuren krijgen om deel te nemen aan deze activiteiten of een andere goede doel-activiteit van hun keuze!”

“Dit jaar sloegen een tiental Mars-vestigingen de handen in elkaar om voor de tweede keer gedurende vier maanden geld in te zamelen ten voordele van het “Vision for Change’ programma. Met dit programma stelt Mars de productiviteit van de landbouwers in de regio van Soubré, in Ivoorkust, voorop. Zo wenst Mars zowel de levenskwaliteit van de cacaoboeren te verbeteren als een stroom van duurzame kwaliteitscacao te realiseren.

Dankzij het ambassadeurprogramma konden een aantal medewerkers dit jaar ook effectief op het terrein gaan helpen om de projecten af te werken waarvoor geld werd ingezameld: een schoolkantine en waterpompen. Ook bij het Mars Ambassador-programma draait het om wederkerigheid.

“Mars-medewerkers van over de hele wereld gebruiken hun talent en vaardigheden om de non-profitorganisaties ter plaatse te helpen, maar ze brengen ook kennis terug mee naar huis om die hier nuttig in te zetten.”

