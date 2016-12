Dit is de Zenit Arena, het eerste stadion voor het WK 2018 in Rusland

Een van de stadions voor het wereldkampioenschap voetbal 2018 in Rusland werd donderdag officieel geopend. Het Krestovsky stadion, beter bekend als de Zenit Arena, biedt plaats aan 68.000 voetbalfans. De eerste steen van het 287.600m² grote stadion werd gelegd in 2007. De constructie van het stadion kostte meer dan 630 miljoen euro. Er werd 486m³ beton gebruikt voor de constructie. Dat is 5,5 keer zo veel als nodig was voor het Wembley stadion in Londen.