Twee meisjes sterven in verdachte brand in Soumagne

Bij een brand in een woning in Soumagne, in de provincie Luik, zijn vrijdagochtend twee meisjes om het leven gekomen. Dat meldt het parket van Luik. Volgens de eerst vaststellingen van dat parket zouden de meisjes niet door het vuur om het leven gekomen zijn.

Het vuur brak vrijdag om iets voor 10 uur uit in een oude woning aan de rue Rosa Luxemburg in Soumange die in twee appartementen opgedeeld was.

Op de eerste verdieping vonden de hulpdiensten de lichamen van twee meisjes van 8 en 11 jaar. De vader van de meisjes werd in kritieke toestand naar het ziekenhuis gebracht. Hij verkeert nog altijd in levensgevaar.

Volgens de eerste vaststellingen van het parket van Luik zou de brand een criminele oorzaak hebben en zouden de meisjes niet door het vuur om het leven gekomen zijn.

Het echtpaar dat in het tweede appartement woont, kon het gebouw ongedeerd verlaten.