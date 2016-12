Ook Axel Witsel krijgt waanzinnig aanbod uit China

De Chinese Club Shanghai SIPG heeft een monsterbod gedaan op Rode Duivel Axel Witsel. Hij kan er jaarlijks 18 miljoen euro gaan verdienen. De Russische club Zenit Sint-Petersburg heeft het bod van 20 miljoen euro voor de Rode Duivel alvast aanvaard. Dat melden verschillende Italiaanse kranten, waaronder La Stampa. Nu is het aan Witsel om te kiezen of hij bij de Chinese club wil gaan spelen.

De kans dat Axel Witsel zin heeft in een Chinees avontuur is behoorlijk klein. De middenvelder wil graag naar Juventus, dat ook concrete interesse toont. De Italiaanse club biedt hem een jaarloon van 4,5 miljoen euro en Zenit een tranfersom van 6 miljoen euro. Dat vinden de Russen echter te weinig. “Als Juve iets meer biedt, kan hij gaan. Maar momenteel is van een verhoogd bod geen sprake,” zei assistent-trainer Carlo Nicolini gisteren in een interview.

La Stampa is steeds goed ingelicht omtrent nieuws van Juventus. De Agnelli-familie is namelijk eignaar van de krant en Andrea Agnelli is momenteel voorzitter van de Italiaanse kampioen. De krant heeft het over een jaarsalaris van 18 miljoen euro. De Gazzetta dello Sport spreekt dan weer over "meer dan 10 miljoen per jaar" en Tuttosport over 50 miljoen euro voor drie seizoenen. Maar alle drie zijn ze het erover eens dat Zenit Witsel graag wil verkopen aan de Chinese club van ex-coach André Villas-Boas. Witsels contract loopt na dit seizoen namelijk af.

Juventus haalde deze week met Tomas Rincon van Genoa een eerste wintertransfer in huis. Coach Max Allegri wil echter twee extra middenvelders en Witsel is doelwit nummer één. De Rode Duivel stond afgelopen zomer al dicht bij een overgang naar Turijn maar de transfer viel in extremis in het water.