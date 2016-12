Dries Mertens volgt Kevin de Bruyne op als Duivel van het Jaar

Dries Mertens in Duivel van het Jaar geworden, voor Eden Hazard en Radja Nainggolan. Kevin De Bruyne, die vorig jaar de prijs in de wacht sleepte, was dit jaar verrassend genoeg niet genomineerd.

Acht spelers werden genomineerd voor de verkiezing van Devil of the Year op basis van de Devil of the Match-verkiezingen in 2016. Acht verschillende spelers mochten in 2016 pronken met de titel van Devil of the Match: Christian Benteke, Laurent Ciman, Thibaut Courtois, Eden Hazard, Romelu Lukaku, Dries Mertens, Radja Nainggolan en Yannick Carrasco.

Dries Mertens werd met grote voorsprong Duivel van het Jaar. Hij haalde het met 12.213 aantal stemmen voor Eden Hazard (7.856), en Radja Nainggolan (2.562). Meer dan 30.660 supporters brachten hun stem uit!