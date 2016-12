Passagiers urenlang vast in de kou op gestrande trein

Halle - In de omgeving van Halle zijn vanmorgen twee treinen stilgevallen, vermoedelijk door ijzel op de bovenleiding. De TGV die op weg naar Straatsburg viel om 8.16 uur stil in de buurt van Halle. Aan boord waren 61 passagiers. Een half uur later viel een Eurostar in dezelfde buurt, vlakbij Ruisbroek, stil. Hij was met 300 passagiers aan boord op weg van Brussel-Zuid naar Londen.

“We zoeken nog naar de exacte oorzaak maar vermoedelijk heeft ijzel op de bovenleiding er voor gezorgd dat de treinen zijn stilgevallen. We hadden de bovenleidingen afgelopen nacht nochtans ijsvrij gemaakt. Daarvoor gebruiken we speciale treinen die ‘ontijzelingsritten’ maken”, zegt Thomas Baeken van Infrabel.

“Vreemd genoeg waren er eerder vanmorgen op dezelfde lijn al een aantal treinen gepasseerd en die hadden geen problemen. Momenteel onderzoeken we of er toch iets met de bovenleiding aan de hand was of dat het probleem eerder bij de treinen zelf moet worden gezocht.”

Met een extra locomotief zijn de twee gestrande treinen rond het middaguur terug naar Brussel-Zuid gesleept. Om 14.30 uur waren er nog vertragingen van een half uur tot een uur.

Kay Snels was een van de passagiers van de gestrandde trein op weg naar Londen. Maar liefst vijf uur nadat ze toestel vertrokken was, stond ze terug in de vertrekhal van Eurostar in Brussel. Terwijl ze op haar volgende trein wacht, belde ze met onze redactie.

“Er kwam nauwelijks informatie terwijl we stilstonden, en het werd alsmaar kouder in de trein. Iedereen moest zijn jassen, sjaals en wanten terug aantrekken. Hoe koud het exact was, weet ik niet, we konden onze adem nog net niet zien,” vertelt Kay.

Update: na 5 uur terug in Brussel. In een rij met 100 duwende mensen, de agressiefste hebben vroegere @Eurostar trein gekregen. Nu wachten.. — Kay (@KaySnels) December 30, 2016

“De sfeer op de trein ging er al snel op achteruit. Een aantal mensen verloren hun geduld en begonnen te roepen tegen de conducteurs, die er natuurlijk ook niets aan konden doen.”

“Eenmaal terug in Brussel leek het wel de Hunger Games toen de deuren van de trein opengingen. Iedereen wilde zo snel mogelijk zijn ticket herboeken om een plaats op de eerstvolgende trein te veroveren. Mensen duwden en drongen langs elkaar heen. De meest agressieve mensen kregen eerst een plaats op de volgende trein, omdat ze iedereen voorgestoken hadden. Ik zou normaal gezien die van 15.00u kunnen nemen, maar ik zie dat ze momenteel mensen van een andere trein laten instappen, dus daar ben ik nog niet zo zeker van.”

