Club Brugge-winger Felipe Gedoz keert terug naar Brazilië

De Braziliaan Felipe Gedoz verlaat landskampioen en competitieleider Club Brugge en keert terug naar zijn thuisland, waar hij een contract voor drie seizoenen ondertekend heeft bij Atlético Paranaense. Dat maakte de Braziliaanse club vrijdag bekend.

De 23-jarige Gedoz streek in de zomer van 2014 neer in het Jan Breydelstadion, waar hij na een nochtans veelbelovend debuut de verwachtingen nooit helemaal kon inlossen. In het voorjaar van 2015 kreeg hij af te rekenen met pubalgie, waarna een lange revalidatie volgde en hij nooit meer zijn oorspronkelijke niveau kon bereiken.

“Dit is een droom die uitkomt”, vertelde de voormalige Braziliaanse jeugdinternational in een eerste reactie. De winger doorliep de jeugdreeksen in eigen land, maar was er nooit eerder profspeler. In 2011 maakte hij immers al de overstap naar het Uruguayaanse Defensor Sporting, waar Club hem enkele jaren later opmerkte. “Ik heb veel geleerd in Uruguay en België en nu ben ik klaar om in eigen land te tonen wat ik waard ben. Atlético Paranaense is een club van Europees niveau, ik hoop de fans er veel plezier te kunnen schenken.”