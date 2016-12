Voor het eerst sinds 2011 verliesjaar voor Brusselse beurs

Voor het eerst sinds 2011 heeft de Belgische beursindex Bel20 dit jaar geen winst geboekt. Op een jaar tijd verloor het 2,49 procent van zijn waarde, om af te sluiten op 3.607,93 punten. “Maar met de dividenden erbij geteld hebben de beleggers geen geld verloren”, zegt beursspecialist Pascal Paepen. Vorig jaar klokte de Bel20 nog af op 12,63 procent winst.

De Brusselse beurs had een moeilijke start en kende een eerste dip half februari. “Er was angst ontstaan rond de economische groei in China. Dat bleek onterecht, maar dan kwam in juni het Brexit-referendum”, ...