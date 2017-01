KBC neemt Bulgaarse bank UBB over

Brussel - Bank-verzekeraar KBC neemt United Bulgarian Bank (UBB) over, de op drie na grootste bank van Bulgarije, alsook leasingbedrijf Interlease, een dochteronderneming van UBB. Dat maakt KBC vrijdag nabeurs bekend, nadat het eerder op de dag daarover een akkoord had bereikt met de National Bank of Greece, de Griekse moedermaatschappij van UBB.

Met de overname is een bedrag van 610 miljoen euro gemoeid. “KBC zal de acquisitie cash betalen uit zijn intern beschikbare middelen”, klinkt het in het persbericht.

UBB, de op drie na grootste bank van Bulgarije qua activa, had eind september nog een marktaandeel van 8 procent. Interlease op zijn beurt is de op twee na grootste aanbieder van leasingdiensten in Bulgarije. Het heeft een marktaandeel van 13 procent.

KBC was met zijn dochter Cibank en verzekeraar DZI al aanwezig in Bulgarije. De nieuwe combinatie zou de grootste bank-verzekeringsgroep in Bulgarije worden. “De overname van United Bulgarian Bank is een logische en belangrijke stap voor de expansie van KBC in Centraal- en Oost-Europa, waarmee we bijna twintig jaar geleden begonnen zijn”, zegt CEO Johan Thijs in het persbericht.

Volgens de bank-verzekeraar zal de overname maar een beperkte impact hebben op de kapitaalpositie van KBC. De CET1-ratio, de kapitaalratio die aangeeft welk vermogen de banken moeten aanhouden om mogelijke verliezen op te vangen, zou ruim boven de voorgeschreven minimale kapitaalvereisten blijven.

De overname is wel nog afhankelijk van de goedkeuring van de toezichthouders. Verwacht wordt dat de transactie ten laatste in het tweede kwartaal van 2017 zal afgerond zijn.