Voorzitter AA Gent: “Geld van Antwerp komt uit China”

Deurne - Komt het geld van de sterke man van Antwerp, Patrick De Cuyper, uit China? Dat is alvast wat AA Gent-voorzitter Ivan De Witte beweert in een interview met het clubblad van de Buffalo’s. Decuyper wil zijn investeerders nog altijd niet bekendmaken, al verzekerde hij een maand geleden nog dat het om Vlaamse geldschieters gaat.

“Het is voorlopig zeer onduidelijk wie op Antwerp de geldschieters zijn. Ze willen het ook niet kenbaar maken. Dat is een beetje ‘strange’. Ik heb uit goede bron vernomen dat het Chinese geldschieters zouden zijn”, aldus De Witte in een interview.

Bij Antwerp bevestigt noch ontkent men de uitspraken en wil men niet reageren. De Great Old startte begin dit seizoen wel een samenwerking met een Chinese topclub uit Sjanghai. Eerder viel ook de naam van Ghelamco als de grote geldschieter. Maar officieel heeft de club dus nog altijd niets bekendgemaakt.