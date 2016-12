Ze blijven er bescheiden onder, maar dit zijn de échte ‘Helden van het Jaar’. “We hebben die dag ons werk gedaan. Het klinkt wat saai, maar zo is het gewoon.”

De aanslagen van 22 maart waren zonder twijfel het dieptepunt van 2016, maar in helse omstandigheden stonden ook helden op. Medisch personeel, militairen, agenten en brandweermannen: zij konden door hun koelbloedige optreden een nog zwaardere tol voorkomen. Al blijven ze daar zelf – zoals het échte helden betaamt – heel bescheiden onder. “We hebben die dag ons werk gedaan. Het klinkt wat saai, maar zo is het gewoon.”

“Bij de ingang van de inkomhal op Zaventem moesten we nog tegen een schreeuwende, panikerende mensenstroom in. Maar hoe dichter bij de plaats van de explosie, hoe stiller het werd, tot we alleen ...