2016: een sportjaar in gouden letters

Het jaar 2016 schrijven we met GOUDEN LETTERS in de Belgische sportgeschiedenis. Binnen veertig jaar herbeleven we 2016 in nostalgische sportdocumentaires net als de hete sportzomer van 1976. En het is niet alleen de koers die blinkt. Net zoals in 1976 zorgden dit jaar ook andere sporttakken voor emoties, met dank opnieuw aan de Olympische Spelen. Voor 2017 noteren we nu al in onze agenda : 26 maart, debuut Stoffel Vandoorne in de Formule 1, 9 april, laatste Parijs-Roubaix van Tom Boonen, 15 tot 30 juli WK zwemmen in Boedapest met Pieter Timmers, 4 tot 13 augustus WK atletiek in Londen met Nafi Thiam. En in the end kwalificeren de Rode Duivels zich ook – met het maximum van de punten – voor het WK voetbal in Rusland.

Mogen we toch starten met een klein in memoriam? Donderdag was het precies veertig jaar geleden dat Ivo Van Damme (22) in Zuid-Frankrijk op de snelweg verongelukte. Voor de jonge generatie : de man wiens naam de jaarlijkse atletiekmeeting in Brussel - ’s werelds beste meeting - draagt. Voor de iets minder jongeren: de man die ons op de Olympische Spelen in Montreal ’76 trakteerde op twee fantastische zilveren medailles op de 800 m na de Cubaan Alberto Juantorena en de 1.500 m na de Nieuw-Zeelander John Walker. Goud lag op hem te wachten in Moskou ’80.

Ivo Van Damme feliciteert de Cubaan Alberto Juantorena na de 800m in Montreal Foto: AFP

We werden in de jaren zestig en zeventig meer dan aardig bediend door onze sportvedetten. We hadden een gouden generatie wielrenners, goed voor een telefoonboek aan namen. Gaat u even zitten: Eddy Merckx, Roger De Vlaeminck, Walter Godefroot, Freddy Maertens, Michel Pollentier, Lucien Van Impe, Walter Planckaert, Herman Vanspringel, Patrick Sercu, Frans Verbeeck, Joseph Bruyère, Johan Demuynck, Erik De Vlaeminck.

Roger De Vlaeminck en Eddy Merckx vechten een duel uit in Parijs-Brussel Foto: BELGAIMAGE

En met hier te stoppen, doen we er nu nog een groot aantal onrecht aan. En in de atletiek hadden we al even gouden groep met Gaston Roelants, Miel Puttemans, Karel Lismont, Willy Polleunis, André Dehertoghe, Eric De Beck, Leon Schots. Wereldrecords, wereldtitels, medailles geen probleem, we liepen toen nog sneller dan de Kenianen en Ethiopiërs. En om het af te maken: op de motorcross hadden we gouden boys met Roger De Coster, Joël Robert, André Malherbe, Harry Everts en Sylvain Geboers.

Gouden 76, gouden 96

In die nostalgische bui zetten we de sportzomer van ’76 bovenaan het lijstje. Ja, Eddy Merckx was die julimaand voor het eerst afwezig in de Tour, maar de kleine rasklimmer Lucien Van Impe maakte dat dik goed met geel in Parijs, en in september haalde Freddy Maertens zijn eerste regenboogtrui in het Italiaanse Ostuni. En niet te vergeten: we begonnen ’76 met de kamp in Manilla, waar onze Leeuw Jean-Pierre Coopman zowaar de absolute grootheid in het boksen, Muhammad Ali even mocht bekampen.

Jean-Pierre Coopman vs. Muhammad Ali Foto: BELGA

De zomer van ’96 gaf ons dat zelfde gevoel. We waren in de koers al lang niet meer mee, moesten terugplooien op de voorjaarsklassiekers, maar de Olympische Spelen in Atlanta waren cum laude. Fred Deburghgraeve op de 100m schoolslag en Ulla Werbrouck op de judomat, twee keer goud. De hele Belgische groep kwam met zes medailles terug, met dank aan de eigengereide, maar steengoede Jean-Marie Dedecker die met zijn judoka’s voor vier stuks tekende. Harry Van Barneveld, Gella Vandecaveye en Marie-Isabelle Lomba vervolledigden het lijstje met eremetaal op de tatami.

Fred Deburghgraeve triomfeert in Atlanta ’96 Foto: REUTERS

Grand Cru

Die twee fantastische zomers worden nu voorbijgestoken door 2016. We begonnen weliswaar met een valse, zeer valse noot. De natie had ingezet op de Rode Duivels. We gingen voor het hoogste podium in Parijs. Onze Duivels zaten echter al lang met hun Instagram-foto’s in vakantieresorts toen Cristiano Ronaldo en de Portugezen de trofee ontvingen. Maar onze jongens in de Tour – geel voor Greg Van Avermaet na een fantastische raid, en de immer aparte Thomas De Gendt op de Ventoux – verzachtten al een stuk de pil.

Greg Van Avermaet reed drie dagen rond in de gele trui in de Ronde van Frankrijk Foto: BELGA

En toen kwam Rio. Greg en Nafi, sindsdien namen voor de sportieve eeuwigheid. De Red Lions in het hockey en Pieter Timmers in het zwemmen, goed voor zilver. Vooral Pieter Timmers staat daarmee ten onrechte een stukje in de schaduw. Tweede snelste ter wereld op het koninginnennummer van de sprint in het zwembad. 100 m vrije slag. Asjeblieft. De karakterkop Dirk Van Tichelt in het judo en wielrenster Jolien D’Hoore met brons beloond voor hard werken. Chapeau.

Pieter Timmers zorgde voor een fraai stukje Belgische sportgeschiedenis in Rio Foto: AP

In het Belgische voetbal hoorden we een diepe collectieve zucht uit West-Vlaanderen: na elf jaar zonder titel veroverde Club Brugge eindelijk nog eens de oppergaai, onder impuls van de immer gedreven Michel Preud’homme. En zijn we de Ryder Cup van Thomas Pieters vergeten? De manier waarop onze golfspeler in dat internationale gezelschap debuteerde? Of het feit dat rechtdoor-rechtaan Delfine Persoon haar wereldtitel met succes verdedigde en de leading lady is in alle mogelijke boksfederaties? Of het wielervoorjaar waarin onze jonge generatie nu echt toonde te willen en zullen doorbreken. Jasper Stuyven en Tim Wellens, te volgen.

Club Brugge werd dit jaar eindelijk nog eens kampioen Foto: Photo News

En als climax kregen zowaar Kim Gevaert, Elodie Ouedraogo, Olivia Borlée en Hanna Mariën nog het goud waarop ze al recht hadden in Peking 2008. Onze 4x100-meisjes waren in 2008 de snelsten in de Chinese hoofdstad. Zij hadden samen met Tia Hellebaut met goud moeten terugkeren, niet de gedopeerde Russinnen. Maar goed, post factum geschiedde recht. Goud hangt ook nu bij hen om de nek.

Gevaert, Ouedraogo, Mariën en Borlée kregen op de Memorial Van Damme alsnog het goud waarop ze recht hadden Foto: BELGA

Champagne in 2017

En nu? De champagneflessen weer in de koelkast? Waarom zou het? We beginnen het voorjaar met veel verwachtingen in een sport waar we het niet verwachtten. Jacky Ickx en Thierry Boutsen krijgen op de startgrid eindelijk een Belgische opvolger. Met Stoffel Vandoorne start een talent, daar zijn de kenners het over eens. Zijn McLaren heeft potentieel, en als die Formule 1 nu nog meer het talent van de rijders valoriseert, dan de power van de motoren en het geld van de renstallen, krijgt de West-Vlaming misschien ook eens de kans om met champagne te spuiten op het podium.

Stoffel Vandoorne start in 2017 voor het eerst als vast rijder aan een F1-seizoen Foto: BELGA

Het wielervoorjaar heeft een speciaal gesternte. Greg zal eeuwig en altijd goud blijven, maar dit wordt wél de aprilmaand van Tom. De man wiens naam in de koers ook geen familienaam meer hoeft, net zoals dat bij Briek, Rik, Eddy, Roger en Lucien. Op 9 april probeert hij het een allerlaatste keer in Roubaix. Doet hij het daar op de wielerbaan, is hij alleen recordhouder, dé Monsieur Paris-Roubaix, met vijf zeges. Patrick Lefevere en co zullen er zonder twijfel alles aan doen om met ‘eendracht maakt maakt’ Tom naar die zege te loodsen. En een week eerder zorgt Greg voor een eerste euforie ,in de Ronde, ook historisch in zijn 101e editie, wegens allereerste keer vertrek vanuit Antwerpen.

Tom Boonen waagt in 2017 een laatste poging in Parijs-Roubaix Foto: BELGA

Pieter Timmers zien we dan weer in juli op het WK zwemmen. De Limburger zal er zonder twijfel alles aan doen om te bewijzen dat zilver van Rio, geen toevalstreffer was. De trainingsijver van de 100 m man is uniek, zijn affectie voor het zwemmen meer dan bewonderenswaardig. Goud Pieter, goud.

Een maand later is Nafi Thiam aan de beurt in Londen. Op haar zevenkamp, als de meest complete atlete ter wereld. Ook hier, duimen, duimen, duimen. De manier waarop zij én haar coach Roger Lespagnard aan de wereldtop zijn geraakt, is meer dan een uitstekende uitzending van Belga-sport waard. Zeven disciplines in twee dagen, faut le faire.

Nafi Thiam is nu de meest complete atlete ter wereld Foto: BELGA

We sluiten 2017 af op 10 oktober als de Rode Duivels hun voorronde op het WK 2018 succesvol afronden met een thuismatch tegen Cyprus. Het WK 2014 en EK 2016 waren voor deze (zelf)benoemde gouden voetbalgeneratie afknappers. De Bond kreeg een nieuwe leiding, meer management, meer targets. En een speciale Spanjaard als bondscoach. Marc kan het dus niet meer gedaan hebben als het misloopt. Maar goed dat is voor 2018 in Moskou. Nu kan het gewoon niet mislopen, moet zelfs een maximum aantal van de punten – of toch bijna – de doelstelling zijn. En ja, in mei paraderen Thibaut Courtois en Eden Hazard in een open bus door Londen, nadat ze zich met hun Chelsea tot kampioen in de Premier League hebben gekroond.

Sportwereld genoot van 2016, een Grand Cru in de Belgische sportgeschiedenis. Sportwereld wenst onze sporters een even groots 2017. Champagne.