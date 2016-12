Michel Van den Brande maakt balans op van turbulent 2016: “Volgend jaar kan alleen maar beter worden”

Sint-Niklaas / Temse / Hamme - Michel Van den Brande (55) heeft een turbulent jaar achter de rug. Bijna uit het leven gestapt op een hotelkamer in Nederland, veroordeeld voor de dood van twee van zijn werknemers en zwaar ontgoocheld in de politiek en het gerecht van ons land. Echt vrolijk wordt de Kontrimobaas niet van 2016, maar er is beterschap op komst. “Ik ga mijn werk rustig afbouwen en meer tijd nemen om van het leven te genieten. Mijn twee kinderen zie ik nu al elke dag.”

Als we Michel Van den Brande de hand schudden op zijn kantoor in Temse, is hij al drie weken ziek. De ster uit ‘The Sky is the Limit’ is geveld door een zware longontsteking, maar geeft behalve een paar hoestbuien geen krimp. Met zijn hemd zoals steeds twee knopen open inspecteert hij in de vrieskou de stellingen en toont hij aan de voordeur zijn nieuwe aanwinst: een exclusieve BMW MX6, sportmodel.

Net zoals op televisie neemt de flamboyante aannemer ook nu geen blad voor de mond. Op handen gedragen door de ene, verguisd door de andere: het hart van Van den Brande ligt altijd op zijn tong.