Een dag na de kwalijke val in Loenhout is de gekneusde nek van Mathieu van der Poel aan de beterhand. De Nederlander kende een naar eigen zeggen “goede nachtrust”, maar klaagt wel nog over stramme spieren. “Het gaat beter met Mathieu. Hij onderging geen bijkomende testen of onderzoeken in het ziekenhuis”, zegt vader Adrie. “Fietsen of andere sport beoefenen zit er de eerste dagen niet in. Hij moet van de dokters 48 uur platte rust inlassen. Nadien kan hij voorzichtig de trainingen hervatten.”