Musonda mag zich komende weken bewijzen bij Chelsea

Leider Chelsea verdedigt vanmiddag om 16 uur thuis tegen Stoke City zijn zespuntenkloof in de Premier League. Manager Antonio Conte deed vooraf zijn zeg over zijn drie Belgen.

“Charly Musonda jr. (foto) is terug van zijn uitleenbeurt van Betis, waar hij niet veel gespeeld heeft. Om die reden zullen we hem enkele weken hier houden en evalueren wat het beste is voor de club en voor hem. We zijn met de club aan het bekijken om goede oplossingen te vinden. Maar we hebben hier nog jonge spelers in wie ik geloof.”

Thibaut Courtois zou dan weer interesse genieten van Real Madrid, maar een vertrek lijkt niet aan de orde. “Hij is een van de beste doelmannen ter wereld, zo niet de beste. Hij blijft bij ons, al de rest is speculatie. Of ik vind dat Thibaut een nieuw contract moet krijgen? Ja, een doelman als Thibaut verdient het om hier een legende te worden.”

Tot slot is er ook Michy Batshuayi, die zich bij Chelsea maar niet lijkt te kunnen doorzetten. “Ik heb afgelopen week met hem gesproken. Hij werkt goed en maakt veel vorderingen. Ik ben ervan overtuigd dat hij in de toekomst speelkansen zal krijgen. Hij wil blijven en het is belangrijk dat hij het ­seizoen hier uitdoet.”