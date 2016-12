“Roma zegt neen tegen 60 miljoen van Chelsea voor Nainggolan”

AS Roma wil niet weten van een vertrek van sterkhouder Radja Nainggolan. Volgens de gezaghebbende Italiaanse voetbaljournalist Emanuele Giulianelli zou de Romeinse club nu een bod van 60 miljoen euro van Chelsea geweigerd hebben voor de Rode Duivel.

Chelsea-coach Antonio Conte probeerde Nainggolan deze zomer al binnen te halen en zoekt nog naar een middenvelder. De leider in de Premier League heeft 60 miljoen euro in kas van de transfer van Oscar naar China en wilde die besteden aan Nainggolan. Omdat Roma blijft dwarsliggen, zou het voor een andere piste gaan: Arturo Vidal van Bayern München. The Blues zouden 45 miljoen euro over hebben voor hem.

Radja Nainggolan wacht nog steeds op een contractverbetering bij AS Roma. In januari zouden de gesprekken daarover stilaan opgestart worden.