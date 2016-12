Lukaku en Mirallas sluiten 2016 af zonder confetti

Terwijl u zich zaterdag klaarmaakt voor het feest, wordt er in de Premier League volop gevoetbald. Crystal Palace (Benteke), Tottenham (Alderweireld, Vertonghen en Dembélé) en Watford (Kabasele) spelen pas op Nieuwjaarsdag hun match.

Twee Belgen wuifden 2016 gisteren al uit, maar zonder confetti. Romelu Lukaku en Kevin Mirallas kwamen niet verder dan 2-2 tegen Hull City, dat dankzij het punt wegkwam van de laatste plaats. Lukaku knalde in het begin van de tweede helft via doelman Marshall op de lat. Mirallas trapte in 86 minuten zes keer op doel, ook zonder succes. Hull kwam na zes minuten op voorsprong via Dawson. In de extra tijd van de eerste helft kwam de stand weer in evenwicht toen doelman Marshall een corner in eigen doel devieerde. Snodgrass bracht Hull weer op voorsprong met een gekrulde vrije trap. Everton kon de pil verzachten met de gelijkmaker van Barkley.

Goed nieuws voor Tottenham overigens, dat over zijn twee Belgische verdedigers kan beschikken. Alderweireld is opnieuw gezond, Vertonghen ontsnapte aan een schorsing. “Toby heeft goed getraind, hij is hersteld van het virus dat hij dinsdag had opgelopen. Hopelijk is hij klaar om te spelen”, zei manager Pochettino gisteren.