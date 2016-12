Dit waren de best bekeken video’s van het afgelopen jaar op Nieuwsblad.be

Dat 2016 een bewogen jaar is een understatement van formaat. Europa, ons land incluis, daverde onder de terreur, Donald Trump werd tegen alle verwachtingen in president van de Verenigde Staten en ook het Midden-Oosten staat nog steeds in brand. Het is dan ook niet verwonderlijk dat deze nieuwsfeiten de meest bekeken video’s van het Nieuwsblad.be domineren. Gelukkig waren er ook luchtige, grappige en licht pikante video’s die de top 10 hebben gehaald.

1. Truck rijdt in op menigte in Nice

Met stip om nummer één staan de gruwelijke beelden van hoe een truck op de menigte in Nice inrijdt tijdens de viering van de Franse nationale feestdag. Na de aanslagen in Parijs was dit was niet de eerste aanslag die Frankrijk te verwerken kreeg in 2016 maar zelden kwam terreur zo gruwelijk scherp in beeld.

2. Man serveert ex video’s van overspel

Veel mannen hebben er jaarlijks moeite mee om het gepaste cadeau voor hun vriendin te vinden op Valentijn. Deze Amerikaan vond het dit jaar minder moeilijk. Toen hij ontdekte dat zijn vriendin vreemdging, liet hij foto’s van haar overspel maken, om haar deze vervolgens voor te schotelen op de feestdag van de liefde. Auwtsch...

3. Hillary Clinton en Donald Trump zingen romantisch duet voor elkaar

De strijd om het Witte Huis was bikkelhard en soms ronduit grof. Gelukkig was er het geniale Lucky Tv. in een van Sander van de Pavert, de vaste satiricus van het Nederlandse tv-programma ‘De Wereld Draait Door’ en de man achter LuckyTV.nl, lijkt het alsof de twee kandidaten het wereldberoemde nummer ‘Time of My Life’ uit de film ‘Dirty Dancing’ voor elkaar zongen.

4. Vrouw gaat naakt tijdens viering in Brugge

Tijdens de kampioenenviering in Brugge ging één fan wel bijzonder ver. Ze danste poedelnaakt over de Brugse Eiermarkt tot groot jolijt van de omstaanders. De naakte supporter werd na een tijdje herkend: het gaat om Annuska H. Ze deed ooit mee aan het programma Undercover Lover van VT4, een realityshow waarbij 16 vrijgezellen gedropt werden in Thailand.

5. Een scheet onder water & in slow motion (1_7lqegrd5)

Videoartiest Micky Zilberstein wou een kunstproject maken over vrijheid en censuur. Daarvoor liet hij ene mooie vrouw een wind onder water laten, filmde het in slow motion en monteerde het op een klassieke soundtrack. ‘Arty Farty’ is hier best wel letterlijk te nemen.

6. Vrachtwagenchauffeur weet niet wat hij ziet als hij ingehaald wordt door... ja wat is dit eigenlijk nog?

Deze Russische vrachtwagenchauffeurs filmden een wel heel opmerkelijke weggebruiker. Op een autosnelweg worden ze rechts ingehaald door een wrak waarvan je je afvraagt hoe dat in godsnaam nog kan rijden. De truckers lachen met het voorval, maar erg veilig lijkt het niet. Dat wordt een stevige factuur in de garage.

7. Ouders geven hun dochtertjes nog één laatste knuffel voor ze één van hen opblazen in een politiekantoor

Op beelden uit Damascus is te zien hoe twee ouders hun twee jonge dochters nog een laatste knuffel geven, voor ze de jongste de dood insturen in een “zelfmoordaanslag”. De kindjes worden gebrainwasht door hun extremistische ouders om mee deel te nemen aan de jihad. De meisjes zijn amper zeven en acht jaar oud. Ook de ravage na de aanslag is enorm.

8. “Hoezo, ik mag geen garagepoort bouwen?” (1_h9w7zhdc)

Van de gemeente kreeg hij geen vergunning om zijn voedingswinkel te verbouwen tot garage. Geen probleem voor Eric Vekeman, hij bedacht een vernuftige oplossing. “Ik heb er twee jaar elke dag aan ­gewerkt. Maar nu kan ik mijn voorgevel gewoon opendraaien.”

9. Negen jaar en 106 per uur met de Porsche van papa

Een hallucinant filmpje laat zien hoe een negenjarige jongen achter het stuur van een Porsche zit en door een volwassen man – allicht zijn vader – wordt aangemoedigd om sneller en sneller te rijden. Het jongetje scheurt door de bebouwde kom in het West-Vlaamse Jabbeke en haalt tot 106 km per uur. Meer dan dubbel zo snel als toegelaten dus. De volwassene die alles filmt moet er hard om ­lachen. De rit eindigt zonder brokken, maar de beelden krijgen zonder twijfel een gerechtelijk gevolg. Intussen heeft de politie de vader van het jongetje geïdentificeerd.

10. De sexy mannequin-challenge van Bradley Martin (1_68vdowam)

De mannequin challenge was op één van de grootste hypes van het afgelopen jaar. Sportploegen, fitnessclubs en zelfs het campagneteam van Hillary Clinton waagden zich er al aan. De bedoeling is dat je met een groep onbeweeglijk blijf staan, en dan iedereen filmt alsof het beeld bevroren is. Een van de meest populaire versies tot nu toe is die van fitnesser Bradley Martyn. Samen met vijf afgetrainde vrouwen gaat hij zich voor enkele indrukwekkende en gewaagde poses.