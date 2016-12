CLUBNIEUWS. Gedoz verlaat Club Brugge, meeval voor geschorste STVV-verdediger

Felipe Gedoz verlaat Club Brugge, Kalifa Coulibaly (AA Gent) is opgeroepen voor de Afrika Cup-stage van Mali en STVV legt zich neer bij wat al bij al een lichte schorsing voor rechtsachter Mamadou Bagayoko is. Uw dagelijkse portie clubnieuws!

Gedoz verlaat Club Brugge

Felipe Gedoz verlaat landskampioen Club Brugge en keert terug naar zijn thuisland Brazilië. De aanvallende middenvelder tekende een contract voor drie seizoenen bij Atlético Paranaense. “Een droom die uitkomt”, zegt Gedoz in een eerste reactie.

De 23-jarige Gedoz streek in de zomer van 2014 neer in het Jan Breydelstadion. Na een veelbelovend debuut kon hij de verwachtingen nooit helemaal inlossen, mede door een hardnekkige blessure. In het voorjaar van 2015 kreeg hij last van pubalgie, waarna een lange revalidatie volgde.

Gedoz doorliep alle jeugdreeksen in eigen land, maar was er nooit profspeler. In 2011 tekende hij bij het Uruguayaanse Defensor Sporting, waar Club Brugge hem in 2014 wegplukte. “Ik heb veel geleerd in Uruguay en België en ben nu klaar om in eigen land te tonen wat ik waard ben”, zegt Gedoz. Atlético Paranaense is een club van Europees niveau. Ik hoop de fans er veel plezier te kunnen schenken.”

Coulibaly op stage met Mali

Kalifa Coulibaly van AA Gent is opgeroepen voor de stage met Mali voor de Afrika Cup. Bondscoach Giresse selecteerde 26 spelers, waarvan er 23 aan het tornooi deelnemen. Ook Mamoutou N’Diaye (FC Antwerp) is erbij. Bij Senegal is Kara Mbodj (Anderlecht) bij de definitieve selectie.

Meeval voor geschorste Bagayoko

STVV legt zich neer bij de twee speeldagen schorsing en 600 euro boete voor Mamadou Bagayoko waardoor hij er in Anderlecht en thuis tegen Mechelen niet bij is. De 26-jarige Ivoriaan miste die allicht sowieso, hij zit in de 24-koppige voorselectie voor de Africa Cup.