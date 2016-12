Fiscale inkomsten vallen wéér tegen

De belastinginkomsten blijven serieus achterop hinken. Minister van Financiën Johan Van Overtveldt slaagt er niet in om het ­nodige geld voor dit jaar binnen te halen. Volgens oppositiepartij SP.A gaat het om een gat van 3,5 miljard euro. “De regering rekent zich gewoon rijk”, stelt Kamerlid Peter Vanvelthoven. Volgens de N-VA-minister slaat de socialist de bal mis.

Niet alleen SP.A, maar ook de fiscale inkomsten zelf blijven Johan Van Overtveldt achtervolgen. Elke maand bij de publicatie van de nieuwste cijfers van de federale overheidsdienst Financiën blijkt dat de regering veel te optimistisch is geweest toen ze in de begroting de fiscale inkomsten inschreef. Voor dit jaar rekent de minister van Financiën op 106 miljard euro. Maar na 11 maanden – de cijfers voor het hele jaar worden ergens in januari verwacht – staat de teller nog altijd maar op 89 miljard. Dat het gat met nog één maand te gaan nog kan worden gedicht, is een illusie. Peter Vanvelthoven ging kijken naar hoeveel er normaal gezien rond deze tijd van het jaar binnen is en komt tot de conclusie dat de regering maar liefst 3,5 miljard euro op schema achterzit.

Symbolische grens

Er komt niet alleen minder belastinggeld binnen dan in 2015, Van Overtveldt ging er ook nog eens vanuit dat 2016 twee procent beter zou zijn dan het jaar ervoor. “Dit is gewoon rampzalig. En het is niet de oppositie die het zegt, het zijn de cijfers van Financiën zelf die het bewijzen”, dixit de Vlaamse socialist. Volgens Vanvelthoven kan het niet anders dan dat het begrotingstekort voor dit jaar nog boven de symbolische 3 procent-grens uitstijgt. “Bovendien is het hemeltergend dat de regering voor 2017 uitgaat van nog een vijf procent meer fiscale inkomsten”.

Volgens minister van Financiën Johan Van Overtveldt ­bezondigt de SP.A’er zich zelf aan foute rekenkunde. Hij wijst erop dat er boekhoudkundig – rekening houdende met de Europese regels – weinig of niets aan de hand is. Gewoon kijken naar hoeveel geld er in kas is, doet niet ter zake, benadrukt hij. “En als de maand december net als vorig jaar beter is dan verwacht, zullen de realisaties dicht bij de laatste ramingen van het begrotingsconclaaf liggen”, besluit hij.

Schatkist telt

Fiscaal expert Michel Maus vindt de uitleg van de minister nogal bij de haren getrokken. “De boekhouding is er alleen maar op papier. Wat relevant is, is wat er in de schatkist zit. Alleen dat geld kun je echt uitgeven. En als er een gat is, is er een gat”, stelt hij. En zelfs als de fiscus de aanslagen in december nog razendsnel afwerkt, komt het geld pas in 2017 binnen, voegt hij eraan toe.

De tegenvallende inkomsten hebben overigens vooral te maken met de roerende voorheffing, de personenbelasting en de vennootschapsbelasting. Maar Vanvelthoven verwijst ook nog eens naar de verschillende fiscale maatregelen die de regering invoerde, maar die maar een fractie opbrengen van wat ervan werd verwacht. Dat is onder meer het geval met de kaaimantaks, de fiscale regularisatie en de speculatietaks.