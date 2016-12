"Witsel gaat in op monsterbod uit China"

Volgens verschillende Italiaanse media heeft Axel Witsel ervoor gekozen in te gaan op een aanbieding uit China. Bij Shanghai SIPG of Tianjin Quanjian zou de Rode Duivel maar liefst 18 miljoen euro kunnen opstrijken.

Het zag er lange tijd naar uit dat Witsel zijn huidige club Zenit Sint-Petersburg zou verlaten voor de Italiaanse topclub Juventus, hetzij in januari voor een beperkte transfersom, hetzij in de zomer als vrije speler. Maar nu melden verschillende Italiaanse media zoals sportkrant Corriere dello Sport, Tuttosport en Calciomercato dat de middenvelder overtuigd werd door de belofte van 18 miljoen euro aan salaris, gespreid over vier seizoenen in China.

Zijn club Zenit moet niet meer overtuigd worden: de Russen zouden bij deze deal 20 miljoen euro krijgen voor de 27-jarige Witsel, in plaats van de 6 miljoen die Juventus wilde betalen. In 2012 betaalde Zenit nog 40 miljoen euro aan Porto voor de diensten van onze landgenoot.