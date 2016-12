Geestelijke vader van Bambi overleden op 106-jarige leeftijd

Tyrus Wong, de man op wiens tekeningen en schilderijen de Disney-klassieker ‘Bambi’ geïnspireerd zijn, is vrijdag overleden. Wong werd 106.

“Met een zwaar gemoed melden wij het overlijden van Tyrus Wong”, werd vrijdag gemeld op zijn Facebookpagina. “Wong stierf thuis, in het gezelschap van zijn liefhebbende dochters Kim, Kay en Tai-Ling.”

De schilder werd in 1910 geboren in China, maar emigreerde op zijn negende al samen met zijn vader naar Californië. Zijn moeder en zus bleven achter in China, zo staat te lezen in een persbericht van het Walt Disney Museum. Wong ging naar het Otis College of Art and Design in Los Angeles en begon in 1938 aan zijn carrière als tekenaar.

We are deeply saddened to hear of the passing of Disney Legend, Tyrus Wong. He was 106. Our thoughts are with the Wong family. pic.twitter.com/V1rHekEoxz — Walt Disney Museum (@WDFMuseum) 31 december 2016

Wong, die drie jaar voor de Disney Studios werkte, maakte al honderden sketches van Mickey Mouse tot hij hoorde over een project van een film over een hert. Wong smeet zich meteen volledig op het project en zijn tekeningen vielen in de smaak bij Walt Disney, die ze gebruikte als inspiratie voor de tekenfilmklassieker uit 1942.

Nadat hij Disney verliet, werkte Wong nog meer dan twee decennia voor Warner Brothers. In 1968 ging hij met pensioen, maar toch bleef hij erna nog tekeningen en ontwerpen maken, onder meer voor wenskaartbedrijf Hallmark. In 2014 verscheen er een documentaire film over zijn leven: ‘Tyrus’.