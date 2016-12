Dit zijn de best verdienende Europese beroemdheden van 2016

Hoewel de Brits-Ierse boyband One Direction in 2015 al uit elkaar ging, blijft de groep bovenaan de lijst van best verdienende Europese beroemdheden van 2016 staan. Zonder iets te doen verdiende One Direction dit jaar ruim 104 miljoen euro.

Het zijn dus geen optredens of nieuwe muziek, maar wel sponsorinkomsten van onder meer Pepsi en Colgate die de kassa van One Direction blijven doen rinkelen. Zonder veel te doen verdiende One Direction in 2016 ruim 104 miljoen euro.



Op de Europese lijst komen vooral muzikanten voor, maar ook voetballer Christiano Ronaldo of tv-kok Gordon Ramsay verdienden niet slecht. Buiten Europa verdiende Taylor Swift dit jaar nog net iets meer. De Amerikaanse zangeres zag in 2016 161 miljoen euro op haar bankrekening gestort worden.

Dit is de volledige top 10 van best verdienende Europese beroemdheden van 2016 die gepubliceerd werd in het Amerikaanse blad Forbes:

10. Gordon Ramsay, € 51 miljoen, Verenigd Koninkrijk

9. U2, € 52 miljoen, Ierland

8. Novak Djokovic, € 53 miljoen, Servië

7. Paul McCartney, € 53 miljoen, Verenigd Koninkrijk

6. Calvin Harris, € 59 miljoen, Schotland

5. The Rolling Stones, € 63 miljoen, Verenigd Koninkrijk

4. Roger Federer, € 65 miljoen, Zwitserland

3. Adele, € 76 miljoen, Verenigd Koninkrijk

2. Cristiano Ronaldo,€ 83 miljoen, Portugal

1. One Direction, € 104 miljoen, Verenigd Koninkrijk