Jonge mama (34) valt spectaculair af nadat ze ontdekt dat haar man haar bedriegt en een ‘dikke koe’ noemt

Betsy Ayala uit het Amerikaanse Houston woog 120 kg toen ze plots ontdekte dat haar man een buitenechtelijke relatie had. In conversaties met zijn maîtresse noemde hij haar een ‘dikke koe’. Nu is ze 45 kilogram kwijtgeraakt en haast onherkenbaar.

Betsy Ayala is marketing manager en woog 120 kg na de geboorte van haar dochter in 2013. “Ik heb heel mijn leven eigenlijk al problemen met mijn gewicht gehad”, geeft Betsy toe aan een Britse krant. “Ik was altijd het mollige kindje in de klas, en heb nooit gesport of fysieke inspanningen gedaan omdat ik overgewicht had. Ik ben altijd gepest geweest op mijn gewicht en voor mij was eten altijd de oplossing van mijn problemen.”

Betsy in 2013 Foto: Facebook

Een halfjaar later ontdekte de Amerikaanse dat haar man een affaire had. Ze vond ook berichtjes terug die gericht waren aan zijn maîtresse en waarin hij overduidelijk lachte met haar gewicht. Maar de moedige mama gaf zich niet zomaar gewonnen. Ze wisselde haar snacks prompt in voor gezonde shakes en begon samen met haar zus intensief te sporten. Betsy, die haar man intussen verlaten heeft, gaat nu zes keer per week naar de fitness en viel af tot een indrukwekkende 72 kg.

Betsy in 2016. Foto: Facebook

Betsy geeft toe dat het bedrog van haar man eigenlijk een zegen was: het gaf haar leven nieuwe start.“Ik wist op dat moment echt met mezelf geen blijf”, reageert ze. “Als hij me niet bedrogen had, was ik gewoon altijd hetzelfde gebleven. Het heeft alles veranderd in mijn leven.”

Foto: Facebook

Toch heeft ze het ook erg moeilijk gehad. “Ik huilde in het begin na elke fitnessbeurt. Toen heb ik beslist dat ik het niet aan mijn hart ging laten komen en dat ik moest veranderen -voor mezelf en voor mijn dochter Isabelle. Ik wil dat ze trots is op haar mama en ik wil een voorbeeld zijn voor haar.”