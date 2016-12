Laat vuurwerk uw feest niet verknallen: tips voor een veilig oudjaar

Ongevallen met vuurwerkpijlen veroorzaken ieder jaar vreselijke brandwonden en onherstelbare oogletsels. Lees daarom volgende tips voor u het vuur aan de lont steekt.

Waar mag het?

In de meeste gemeenten en steden is vuurwerk afschieten verboden. Op sommige plaatsen mag het enkel wanneer u vooraf een toestemming hebt gevraagd en gekregen van het lokale bestuur. In het andere geval riskeert u een Gas-boete die, afhankelijk van de plaats, kan oplopen tot enkele honderden euro’s. In Mechelen is dat bijvoorbeeld 250 euro, in Antwerpen zelfs 350 euro.

Hoeveel vuurwerk mag ik kopen en waar let ik op?

De centrale dienst springstoffen van de FOD Economie heeft in deze periode verschillende inspecteurs op de baan die permanent vuurwerkverkopers controleren.

Alleen al het feit dat de verkoop van vuurwerk in ons land geregeld wordt via het reglement op springstoffen, zegt genoeg over hoe gevaarlijk het kan zijn.

“In België mag enkel feestvuurwerk worden verkocht van de categorie 1 en 2. Die categorie moet op het etiket vermeld staan. Naast een CE- of BE-keuringslabel. Vuurwerk van categorie 1 mag aan jongeren vanaf twaalf jaar worden verkocht, categorie 2 vanaf zestien jaar. De verkoop is gelimiteerd. Niet wat het aantal stuks betreft, maar welke hoeveelheid actieve stof. Elke consument mag feestvuurwerk kopen met een maximumhoeveelheid van 1 kilopyrotechnische sas (buskruit, red.). Koop ook enkel legaal en veilig vuurwerk waarop één van de twee verplichte kwaliteits- en veiligheidskenmerken staan: BE/ OTUXXXX/D of een CE-markering van categorieën 1 en 2. Neem zeker geen vuurwerk zonder Nederlandstalige gebruiksvoorschriften. En let op met wat u eventueel op het internet bestelt”, waarschuwt een inspecteur.

Elke verkoper weet dat hij niet meer vuurwerk mag verkopen dan toegelaten. Doet hij dat wel, riskeert hij een zware straf.

Hoe steek ik veilig vuurwerk af?

Koop geen vuurwerk zonder gebruiksaanwijzingen. Het is allicht illegaal en niet altijd veilig, waarschuwt de FOD Economie.

Knutsel nooit zelf vuurwerk in elkaar. Levensgevaarlijk!

Zoek een open plaats met voldoende afstand (30 à 40 meter) tussen huizen, auto’s...

Schiet nooit pijlen af in de richting van huizen

Hou dieren op een veilige afstand. Ze kunnen enorm schrikken van de knallen. Ieder jaar lopen tientallen honden in paniek weg. Lees hier meer tips om je huisdieren tegen het vuurwerk te beschermen.

Foto: Peter Hilz

Hou kinderen op grote afstand

Zoek een vaste ondergrond

Maak een veilige constructie, steek de pijlen bijvoorbeeld in een emmer met zand of in een lanceerbuis. Hou ze vooral nooit in de hand!

Ontsteek het vuurwerk met gestrekte armen, buig nooit over het vuurwerk

Steek het vuurwerk verticaal af, zorg dat er voldoende plaats is tussen de vuurpijlen

Houd rekening met de windrichting

Draag geen brandbare, synthetische kleding en zet een veiligheidsbril op om je ogen te beschermen

Houd voldoende water of een blustoestel bij de hand

Zorg ervoor dat u nuchter bent bij het afsteken van vuurwerk

Gebruik geen lucifers of een aansteker, maar een lont

Steek vuurwerk slechts eenmaal af, probeer niet-ontplofte pijlen niet opnieuw aan te steken

Ruim na het afsteken alles op, blus de vuurwerkresten

Wat als het toch fout loopt?

De meest getroffen lichaamsdelen zijn handen (25%), vingers (32%), ogen (15%) en het hoofd (13%). Eén slachtoffer op twee loopt brandwonden op, zegt de Stichting Brandwonden.

Ook opletten voor de oren! Sommige ontploffingen kunnen tot 160 decibel produceren waarbij gehoorschade waarschijnlijk is. Dit is meer dan 20 decibel boven de maximale pijndrempel. Ter vergelijking: een opstijgend straalvliegtuig produceert op 100 meter afstand 125 decibels, discotheken zijn goed voor 110 decibels.

Wie is het vaakst slachtoffer?

Opvallend is dat in 84% van de gevallen een man het slachtoffer is. Jongeren tussen 10 en 19 jaar nemen bijna de helft van de ongevallen voor hun rekening.

Hoe handelen bij een ongeval?

In de helft van de ongevallen met vuurwerk loopt het slachtoffer brandwonden op. De slogan ‘eerst water, de rest komt later’, geldt uiteraard ook hier. Snel en kort de wonde spoelen met ijskoud water neemt de pijn weg. Daarna 10 à 15 minuten spoelen met lauw water om de opgestapelde warmte af te voeren.

Foto: ZNA

Op oppervlakkige wonden kan men zelf brandwondenzalf smeren. Smeer in geen geval boter op de wonde. Dat is een remedie uit grootmoederstijd, maar is zeker af te raden. Grotere wonden dek je af met een proper verband en moeten behandeld worden door een arts of brandwondenspecialist.

Als je oog verbrand is of een stukje vuurwerk het oog is binnengedrongen, moet je absoluut naar de oogarts. Kleef een verband over het geraakte oog zodat het afgeschermd wordt. Druppel niets in het oog en smeer er zeker geen zalf in. Hoogstens uitspoelen met proper water.

Wanneer je een open wonde hebt of een stuk vinger is afgerukt, moet je het geraakte lichaamsdeel bedekken met een verband en medische hulp zoeken. Een afgerukt lichaamsdeel moet je bewaren in een droge plastic zak die je dichtknoopt. Vervolgens dompel je deze zak onder in een bakje (teil, emmer) of een ander zakje gevuld met water en ijsblokjes .Het afgerukte lichaamsdeel mag niet nat worden of bevriezen wil je nog een kans maken dat chirurgen het opnieuw kunnen vasthechten.

Wat zegt de wet over vuurwerk?