Ze wonen nog samen, maar hij spreekt al 20 jaar niet meer tegen zijn vrouw. Dan grijpt hun zoon in

Otou Yumi vond dat zijn vrouw Katayama enkel aandacht had voor de kinderen en besloot uit protest niet meer tegen haar te spreken. Het enige wat hij nog doet, is af en toe grommen of een knikje geven -al 20 jaar lang.

Hun 18-jarige zoon Yoshiki, die nog bij hen inwoont, legde de bizarre situatie uit in een brief naar de redactie van een tv-show. Hij hoopte dat zij konden helpen om de bijzondere situatie uit te klaren, want hij heeft zijn ouders in zijn hele leven nog nooit een woord horen wisselen.

De makers van het tv-programma brachten Otou en Katayama samen op een bankje in het park waar ze ooit hun eerste date hadden. En raar maar waar, terwijl hun kinderen het emotionele gebeuren gadesloegen, begonnen de twee langzaam een gesprek.

“Het is lang geleden dat we nog gebabbeld hebben”, begint de man. “Jij was zo bezig met de kinderen. Je hebt al zo veel moeten doorstaan. Ik wil dat je weet dat ik je dankbaar ben voor alles.”

“Ik ben je ook echt dankbaar”, antwoordt de vrouw.

“Ik hoop dat we ook hierna terug gewoon met elkaar kunnen babbelen”, besluit de man, die zijn koppigheid eindelijk lijkt opzij te zetten.