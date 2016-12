Mignolet: “Bij Liverpool word je als keeper altijd in vraag gesteld na een tegendoelpunt”

Rode Duivel Simon Mignolet heeft dit seizoen al ups and downs gekend. Tot midden september was hij eerste keeper bij Liverpool, daarna nam Loris Karius die rol over. Nadat die laatste een reeks fouten maakte, kreeg Mignolet in december opnieuw het vertrouwen van coach Jürgen Klopp. Al kreeg hij na het eerste tegendoelpunt van Stoke City alweer een berg kritiek over zich heen. In de Britse krant The Times bijt hij van zich af.

“Ik heb me er al bij neergelegd dat bij Liverpool de keeper altijd in vraag gesteld wordt bij een tegendoelpunt,” zegt de Rode Duivel. “Nooit vragen ze zich af of het een mooi doelpunt was, de fout moet altijd bij de keeper liggen. Ik ben nog tevreden, het duurde drie wedstrijden voor ik kritiek kreeg.” Pas na de 4-1 zege van Liverpool tegen Stoke City kreeg de keeper opnieuw kritiek .

De doelman benadrukt ook dat hij geen problemen heeft met Liverpool-concurrent Loris Karius. “Er is zeker geen haat. Het is niet de schuld van Loris dat ik niet mocht spelen en het is niet mijn schuld dat Loris nu niet speelt. Je weet dat er maar één iemand kanspelen, en de concurrentie zorgt ervoor dat je jezelf verbetert, wat beter is voor he thele team. Ik behandel hem niet als mijn broer, of zoals mijn maatje Divock Origi, maar ik zou ook geen kebab uit zijn bord stelen wanneer hij niet kijkt.”

Er heerst ook de indruk dat Karius opnieuw in het doel zal staan, ongeacht wat Mignolet doet. “Ik weet niet waarom iedereen die indruk heeft,” zegt Mignolet. “We zijn hier om te strijden voor dezelfde plaats en de competitie is gebaseerd op de prestaties tijdens de wedstrijd en op training. Als we winnen en de keeper doet het goed, dat weet ik niet waarom je de indruk zou krijgen dat Loris terugkomt.”