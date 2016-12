Keulen tot op de tanden gewapend om nieuwe massale aanrandingen op oudjaar te vermijden

Bij de overgang van 2015 naar 2016 liep het feest nabij de Dom van Keulen volledig uit de hand. Honderden vrouwen werden aangevallen, beroofd en seksueel geïntimideerd. Dat wil de stad dit jaar koste wat het kost vermijden en dus trok Keulen een fort op.

Uit een overzicht van de Keulse politie blijkt dat er die nacht 1.616 strafbare feiten zijn gepleegd. Gaande van beroving tot verkrachting. Er werden uiteindelijk 1.205 aangiften gedaan, waarvan 509 omtrent seksuele vergrijpen.

Foto: EPA

“Ik beloof dat iedereen zich uitermate veilig zal voelen in de omgeving van de Dom”, zei Jürgen Mathies, de politiechef van Keulen afgelopen donderdag. Zaterdag wordt duidelijk hoe hij die woorden wil omzetten in de realiteit. Ruim 1.800 agenten moeten ervoor zorgen dat de openbare orde gehandhaafd blijft. Daarnaast staan er nog eens 400 reserveagenten klaar. Ter vergelijking: vorig jaar bracht de politie een eenheid van 140 agenten op de been.

Berlijn

De omgeving rond de Dom werd vanaf 17.00u afgesloten met hekken en het plein is enkel te bereiken na controle bij één van de 50 bewaakte ingangen. Het plein is ook fel verlicht en er hangen liefst 200 camera’s om alles te filmen.

Verkeer in de rest van de stad is haast onmogelijk. Er werden namelijk wegversperringen opgetrokken door middel van vrachtwagens, betonblokken en waterkanonnen. De reden? Een aanslag zoals in Berlijn koste wat het kost voorkomen. Bovendien gaan vier belangrijke bruggen over de Rijn dicht.

Foto: EPA