Turkije houdt Amerikaanse journalist meer dan twee dagen vast

De Turkse autoriteiten hebben volgens de Wall Street Journal een Amerikaanse journalist van de krant opgepakt en meer dan twee dagen vastgehouden. Dion Nissenbaum (49) mocht geen contact opnemen met zijn gezin noch met een advocaat, schreef de Wall Street Journal.

De politie had Nissenbaum dinsdagavond in zijn woning in Istanboel meegenomen. Zijn echtgenote en hun baby bleven achter. De journalist werd pas vrijdagmorgen vrijgelaten. Zaterdag is hij samen met zijn gezin naar de Verenigde Staten vertrokken.

De Wall Street Journal citeerde een vertrouwelijke bron, die zei dat Nissenbaum werd opgepakt omdat hij een verordening van de Turkse regering had overtreden waarin werd gesteld dat van een bepaalde IS-videoboodschap geen beelden mochten verspreid worden. De video van de terreurorganisatie Islamitische Staat (IS), die vorige donderdag op het internet werd gepubliceerd, zou tonen hoe twee Turkse gevangengenomen soldaten levend werden verbrand.

Vicepremier Numan Kurtulmus had vorige dinsdag voor de verspreing van de video gewaarschuwd en volgens het staatspersagentschap Anadolu gezegd: “Enkele van onze vrienden uit de mediasector moeten oppassen wat ze doen”.

Kurtulmus heeft de echtheid van de gruwelijke beelden niet bevestigd. Na de publicatie van de opnames hadden de autoriteiten opnieuw tijdelijk de sociale media als Twitter en YouTube geblokkeerd.